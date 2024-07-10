Kapıkule'de Yolcu Giriş Rekoru Kırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kapıkule'de Yolcu Giriş Rekoru Kırıldı

Kapıkule\'de Yolcu Giriş Rekoru Kırıldı

Ticaret Bakanlığı'nın yaz dönemi nedeniyle alınan tedbirlerle Kapıkule Sınır Kapısı'nda yolcu girişinde tüm zamanların rekoru kırıldı. Son bir haftada 9005 binek araç ve 38 bin 692 yolcu girişi yapıldı. Yurt dışında yaşayan soydaşlarımızın dönüşlerinde yaşadıkları sorunları en aza indirmek için 1302 personel görev yapıyor.

10.07.2024 17:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KAPIKULE'DE YOLCU GİRİŞ REKORU KIRILDI

Ticaret Bakanlığı'nın yaz dönemi nedeniyle gümrük sınır kapılarında gerekli tedbirlerin alındığını ve 12 olan yolcu giriş peronu sayısının 24'e çıkarıldığını duyurduğu Kapıkule Sınır Kapısı'nda, yolcu girişinde tüm zamanların rekoru kırıldı. Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Son bir haftada sınır kapılarımızdaki yolcu sayılarında rekor kırıldı. Ana vatana dönen vatandaşlarımızın işlemlerini ve geçişlerini hızlandırmak amacıyla her türlü tedbir alındı. Kapıkule sınır kapımızda, 9005 binek araç ve 38 bin 692 yolcu girişi ile tüm zamanların rekoru kırıldı. Yurt dışında yaşayan soydaşlarımızın ana vatana dönüşlerinde yaşadıkları sorunları en aza indirmek için 1302 personelimiz görev yapıyor. Özellikle gurbetçi vatandaşlarımızın yoğun olarak geçiş yaptığı Kapıkule sınır kapımızda peron sayımız 24'e çıkartıldı. 22 Haziran-9 Temmuz tarihleri arasında Kapıkule, Pazarkule, Hamzabeyli ve İpsala sınır kapılarımızdan 141 bin 478 araç ve 562 bin 834 yolcu giriş yaptı" denildi.

Olgay GÜLER/ EDİRNE,

Kaynak: DHA

Ticaret Bakanlığı, Ulaşım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kapıkule'de Yolcu Giriş Rekoru Kırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:29 Tam da Nasrallah konuşma yapıyordu İsrail savaş uçakları Beyrut semalarında ses hızını aştı Tam da Nasrallah konuşma yapıyordu! İsrail savaş uçakları Beyrut semalarında ses hızını aştı
16:41 Rüşvet aldığı belirlendi Neslim Güngen soruşturmasında MASAK’ın görevlendirdiği vergi müfettişi de gözaltında Rüşvet aldığı belirlendi! Neslim Güngen soruşturmasında MASAK'ın görevlendirdiği vergi müfettişi de gözaltında
16:39 Sosyal medya hesaplarında terör örgütü bağlantısı tespit edildi Sosyal medya hesaplarında terör örgütü bağlantısı tespit edildi
14:57 4’lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı AK Parti’den açıklama var 4'lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı? AK Parti'den açıklama var
14:35 Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı 4 isim bir araya geliyor Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı! 4 isim bir araya geliyor
16:51 Yeni sözleşme uzatmıştı Galatasaray’ın yıldızı şimdiden ayrılmayı düşünüyor Yeni sözleşme uzatmıştı! Galatasaray'ın yıldızı şimdiden ayrılmayı düşünüyor
16:50 Real Madrid, Arda Güler’in forma numarasını değiştirdi Real Madrid, Arda Güler'in forma numarasını değiştirdi
16:40 Ankara’nın yanı başında terk edilmiş ıssız bir köy Ankara'nın yanı başında terk edilmiş ıssız bir köy
16:30 Yapay zeka ile oluşturuldu İşte Türk erkeklerinin en çok beğendiği kadın tipi Yapay zeka ile oluşturuldu! İşte Türk erkeklerinin en çok beğendiği kadın tipi
16:21 Hindistan’da bir işçi, uyuduğu sırada kendisine saldıran yılanı ısırarak öldürdü Hindistan'da bir işçi, uyuduğu sırada kendisine saldıran yılanı ısırarak öldürdü
16:15 Fenerbahçe’nin teklifini beğenmeyen Serdar Dursun, 1. Lig’e transfer oluyor Fenerbahçe'nin teklifini beğenmeyen Serdar Dursun, 1. Lig'e transfer oluyor
15:57 İki haftadır kayıp olan Filiplinli güzellik kraliçesi Geneva Lopez ve aktör sevgilisi Yitshak Cohen’in cesetleri, taş ocağında bulundu İki haftadır kayıp olan Filiplinli güzellik kraliçesi Geneva Lopez ve aktör sevgilisi Yitshak Cohen'in cesetleri, taş ocağında bulundu
15:52 Beşiktaş’ın istediği Di Maria, son kararını gözyaşlarıyla açıkladı Beşiktaş'ın istediği Di Maria, son kararını gözyaşlarıyla açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2024 18:43:20. #1.11#
SON DAKİKA: Kapıkule'de Yolcu Giriş Rekoru Kırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement