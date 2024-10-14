Kapkaççı Kasten Öldürme Suçundan Aranıyordu

Bağcılar'da, yolda yürüyen kişinin cep telefonunu çaldığı gerekçesiyle yakalanan kapkaççının, kasten öldürme suçundan arandığı anlaşıldı.
Yavuz Selim Mahallesi Birlik Caddesi'nde 9 Eylül'de yürürken motosikletli kişi tarafından cep telefonu çalınan D.Ö'nün şikayeti üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, kimliğini belirledikleri şüpheli İbrahim Y'yi (25) yakaladı.
Gözaltın alınan şüphelinin sorgulamasında çeşitli suçlardan 16 kaydı bulunduğu, "kasten öldürme" suçundan da 2 aranması olduğu tespit edildi.
Zanlının üst aramasında ruhsatsız tabanca, 10 fişek ve saklamaya çalıştığı cep telefonu da ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adli makamlara sevk edildi.
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