Kaplan ve Koyuncu'ya Müebbet İstendi

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(ANKARA) - Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında, Kaplan'ın "silahlı örgüt kurma ve yönetme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve diğer suçlardan 150 yıl hapsi istendi. Örgütün ikinci ismi olduğu iddia edilen Fethi Koyuncu'nun da 'silahlı örgüt kurma ve yönetme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve diğer suçlardan 150 yıl hapisle cezalandırılması istenirken, 16 sanığın ise beraati talep edildi.

14'ü tutuklu 61 kişinin yargılandığı Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davası, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi Kampüsü'nde görülmeye devam etti. Bugünkü duruşmada Savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Savcı, Ayhan Bora Kaplan ve Fethi Koyuncu hakkında "silahlı örgüt kurma ve yönetme suçları"ndan birer kez ağırlaştırılmış müebbet isterken, bu sanıklara ayrıca "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek", 7 kişiye yönelik "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", 2 kişiye yönelik "nitelikli yağma", "eziyet", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "suç üstlenme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından da 150 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası verilmesini talep etti.

Tahliye edilen 4 sanığın tutuklanması istendi

Savcı, 16 sanık hakkında ise beraat talebinde bulundu. Gizli tanık Serdar Sertçelik'in yurt dışından gelmesinin beklenmesine karar verilirken duruşmada Savcı, itiraz üzerine bir üst mahkeme olan Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin tahliyesine karar verdiği 4 sanığın hükümle birlikte tutuklanmalarını talep etti.

Ayhan Bora Kaplan davasının sanıkları Tansel Aktan, Uğur Pekşen, Hasan Can Saraçoğlu ile Hasan Aslantaş, Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesince tahliye edilmişti.

Bir sonraki duruşma 11 Kasım'da

Mutlu Ayaş, Yusuf İzzet Savaş ve Kanber Keskin, dosyada örgüt yöneticisi olarak isimleri geçse de mevcut delil durumu gözetildiğinde Savcı, "örgüt üyeliği"nden ceza istedi. Bu isimlerle birlikte 33 kişi hakkında da 3'er yıldan 6 'şar yıla kadar hapis cezası istendi.

Aralarında eski emniyet mensubu Necdet Atilla Çiftçi'nin de olduğu 4 sanığın ise "silahlı örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım" suçundan 6'şar yıla kadar hapisleri talep edildi.

Savcı, maktul Semih Arslan'ın ölümüne ilişkin dosyanın da başka bir esas numarasına kaydedilerek ayrılması isteminde bulundu.

Duruşma, sanıkların ve sanık avukatlarının esas hakkında mütalaaya karşı savunma yapmaları için 11 Kasım'a ertelendi.