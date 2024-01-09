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Kar İstanbul'un sınırına dayandı - Son Dakika
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Kar İstanbul'un sınırına dayandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından Tekirdağ'da etkili olan kar yağışı İstanbul'un sınırına dayandı. Kar yağışı şehrin yüksek kesimlerini ve evin çatılarına beyaz örtü ile kaplarken, sabah işe çıkmak için arabalarına binen sürücülerde yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Etkisini sürdüren kar yağışı Tekirdağ sınırındaki İstanbul'un kapısına dayandı.

09.01.2024 - 11:42,
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Kar İstanbul'un sınırına dayandı

TEKİRDAĞ - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından Tekirdağ'da etkili olan kar yağışı İstanbul'un sınırına dayandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Tekirdağ'da bu sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı şehrin yüksek kesimlerini ve evin çatılarına beyaz örtü ile kaplarken, sabah işe çıkmak için arabalarına binen sürücülerde yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Etkisini sürdüren kar yağışı Tekirdağ sınırındaki İstanbul'un kapısına dayandı.

Kar İstanbul\'un sınırına dayandı
Kaynak: İHA
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