Kar nedeniyle 217 köy yolu kapandı

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Kastamonu, Tokat ve Sinop'ta kar nedeniyle kapanan 217 köy yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.

Kastamonu Valiliğinden alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattı.

Merkezde 6, ilçelerden Araç ve Ağlı'da 4'er, Azdavay'da 19, Bozkurt'ta 6, Cide'de 1, Çatalzeytin'de 5, Daday ve Devrekani'de 12'şer, Doğanyurt'ta 10, Taşköprü ve Hanönü'nde 7'şer, Şenpazar ve İhsangazi'de 9'ar, İnebolu'da 19, Küre'de 25 ve Tosya'da 2 köy yolu ulaşıma kapandı.

Tokat'ta 50, Sinop'ta da 10 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.