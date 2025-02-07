Kar nedeniyle 453 köy yolu kapalı

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Sinop, Tokat ve Kastamonu'da kar nedeniyle 453 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kentte üç gündür etkisini sürdüren kar yağışı sebebiyle Ayancık ilçesinde 28, Dikmen'de 12, Durağan'da 20, Gerze'de 13, Türkeli'de 4, Erfelek'te 24, Boyabat'ta 9, merkez ilçede de 10 köy yolu ulaşıma kapandı.

Tokat'ta da kar yağışı nedeniyle il genelinde 50 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada ise 283 köy yolunda ulaşımın sağlanamadığı belirtildi.

Kapalı köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi ekiplerince çalışmalar sürdürülüyor.