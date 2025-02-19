Kar nedeniyle 532 yerleşim yeri kapalı

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Samsun, Amasya ve Tokat'ta kar nedeniyle 532 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Samsun Valiliğinden alınan bilgiye göre, Yakakent ve Alaçam'da 1'er, Asarcık'ta 4, Ayvacık'ta 3, Havza'da 11, Ladik'te 22, Kavak'ta 4, Salıpazarı'nda 8, Vezirköprü'de 49 olmak üzere toplam 103 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kent genelinde 1820 personel ile 619 iş makinesi, kamyon ve araçla kapanan yolların ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

Tokat'ta ise kar yağışı nedeniyle Almus'ta 25, Artova'da 26, Başçiftlik'te 6, Erbaa'da 44, Niksar'da 48, Pazar'da 5, Reşadiye'de 45, Sulusaray'da 7, Turhal'da 22, Yesilyurt'ta 11, Zile'de 54 olmak üzere 293 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Amasya'da da il genelinde 136 köy yolunda kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.