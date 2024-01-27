 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Şırnak'ta Kar Yüzünden Kapanan Köye Hastaneye Ulaşım Sağlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Şırnak'ta Kar Yüzünden Kapanan Köye Hastaneye Ulaşım Sağlandı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan İskan Aşan, ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucu hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekipleri, köye ulaşmak için İl Özel İdaresi'nden yardım aldı. Aşan'ın sağlık durumu iyi.

Şırnak\'ta Kar Yüzünden Kapanan Köye Hastaneye Ulaşım Sağlandı
27.01.2024 - 12:16,
Abone Ol

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde yolu kar nedeniyle kapanan köyde rahatsızlanan İskan Aşan (46), ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla hastaneye kaldırıldı.

Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Dağaltı köyünde dün gece yüksek ateş nedeniyle rahatsızlanan İskan Aşan için ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Sevk edilen sağlık ekipleri yolu kardan kapanan köye ulaşamayınca, durum İl Özel İdaresi'ne bildirildi. Ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucu yol açıldı. Köye ulaşan sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptıkları Aşan'ı, Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne götürdü. Aşan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Beytüşşebap, Ulaşım, Hava Durumu, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak'ta Kar Yüzünden Kapanan Köye Hastaneye Ulaşım Sağlandı - Son Dakika


13:12
Avustralya Açık tek kadınlar finalinde Qinwen Zheng'i 2-0 mağlup eden Aryna Sabalenka, üst üste ikinci kez sezonun ilk grand slam turnuvasında... Avustralya Açık tek kadınlar finalinde Qinwen Zheng'i 2-0 mağlup eden Aryna Sabalenka, üst üste ikinci kez sezonun ilk grand slam turnuvasında...
12:29
Hizbullah, İsrail'e ait askeri noktalara saldırı düzenledi Hizbullah, İsrail'e ait askeri noktalara saldırı düzenledi
12:19
Usta oyuncu Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdi Usta oyuncu Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdi
12:19
Mağaza açılışında izdiham! Birbirlerini ezdiler, baygınlık geçirenler oldu, bazı kadınlar çocuklarını kaybetti Mağaza açılışında izdiham! Birbirlerini ezdiler, baygınlık geçirenler oldu, bazı kadınlar çocuklarını kaybetti
12:11
Doncic, NBA tarihindeki en çok sayı atan 4. oyuncu oldu Doncic, NBA tarihindeki en çok sayı atan 4. oyuncu oldu
12:08
Motorine yeni zam geliyor Motorine yeni zam geliyor
12:08
Sürpriz sonlu! Otomobilin aynasını kıran motosikletlinin başına gelenler ibretlik Sürpriz sonlu! Otomobilin aynasını kıran motosikletlinin başına gelenler ibretlik
11:55
Galatasaray, Muslera'ya 1 yıllık sözleşme teklif edecek Galatasaray, Muslera'ya 1 yıllık sözleşme teklif edecek

Son Dakika
13:12 Avustralya Açık tek kadınlar finalinde Qinwen Zheng'i 2-0 mağlup eden Aryna Sabalenka, üst üste ikinci kez sezonun ilk grand slam turnuvasında...
12:19 Usta oyuncu Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdi
12:19 Mağaza açılışında izdiham! Birbirlerini ezdiler, baygınlık geçirenler oldu, bazı kadınlar çocuklarını kaybetti
12:11 Doncic, NBA tarihindeki en çok sayı atan 4. oyuncu oldu
12:08 Motorine yeni zam geliyor
12:08 Sürpriz sonlu! Otomobilin aynasını kıran motosikletlinin başına gelenler ibretlik
11:55 Galatasaray, Muslera'ya 1 yıllık sözleşme teklif edecek
11:49 Rafet El Roman ve Gökhan Özen'in Estetik İşlemleri Hakkında Uzman Açıklaması
11:38 CHP, DEM Parti'nin adaylarına karşı kendi adaylarını çıkarıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 13:35:14. #1.11#
SON DAKİKA: Şırnak'ta Kar Yüzünden Kapanan Köye Hastaneye Ulaşım Sağlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement