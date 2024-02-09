Kar ve tipi altında hamile kadın hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika
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Kar ve tipi altında hamile kadın hastaneye ulaştırıldı

Kar ve tipi altında hamile kadın hastaneye ulaştırıldı

Van'ın Çaldıran ilçesine bağlı Burçkalan Mahallesi'nde yolu kar ve tipiden kapalı olan hamile bir kadının doğum sancıları başladı. UMKE ve sağlık ekipleri, 2,5 kilometre karda yürüyerek kadını önce ambulansa, daha sonra da hastaneye ulaştırdı.

09.02.2024 22:15  Güncelleme: 22:16
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VAN'ın Çaldıran ilçesinde yolu kar ve tipiden kapalı olan Burçkalan Mahallesi'nde sancısı başlayan hamile kadını; 2,5 kilometre karda yürüyen UMKE ve sağlık ekipleri önce ambulansa, daha sona da hastaneye ulaştırdı.

Yolu kardan kapalı olan Çaldıran ilçesine bağlı Burçkalan Mahallesi'nde 3'üncü çocuğuna gebe olan kadının doğum sancıları tuttu. Rahatsızlanan kadın için yakınları 112 Acil Sağlık Hizmetlerini arayarak yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye sağlık ve UMKE ekipleri yönlendirildi. Ambulans, karla kaplı yolda ilerleyemeyince, ekipler hastaya ulaşmak için yaklaşık 2,5 kilometre yaya yürüdü. İlk müdahalesi evinde yapılan kadın, daha sonra ambulansın olduğu yere kadar sedye üzerinde taşındı. Hamile kadının, doğum için Çaldıran Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kar ve tipi altında hamile kadın hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika


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