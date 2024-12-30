Kar Yağışı Altında Ahşap Ev Yandı

Ahşap ev kar yağışı altında alev alev yandı
MERSİN - Mersin'de yaylacıların yaz aylarında kullandığı ahşap ev, yoğun kar yağışı altında alev alev yandı. Yangının, piknikçiler tarafından söndürülmeden bırakılan mangal ateşinden kaynaklandığı ileri sürüldü.
Edinilen bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesinin yüksek kesimlerinde yer alan Arslanköy Yaylası Gazi Bulvarı üzerindeki Kazım Y.'ye ait ahşap evde, akşam saatlerinde yangın çıktı. Yoğun kar yağışı nedeniyle bölgeye ulaşımda güçlük yaşanırken, ahşap evin tamamı alevler teslim oldu.
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