Kar Yağışı Kazası: 1 Yaralı

Erzurum'da, kar yağışının etkili olduğu yolda kontrolden çıkıp refüjdeki ağaca çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı.
Mustafa S. idaresindeki 44 PK 650 plakalı otomobil, Erzurum Terminali yakınlarında kar yağışının etkili olduğu alanda kontrolden çıktı.
Otomobil, refüjdeki ağaca çarparak dururken, araçta bulunan Belgin G. sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Belgin G, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Mustafa S'nin sürücü belgesinin bulunmadığı ve aracın başkasına ait olduğu öğrenildi.
Çarpmanın etkisiyle katlanan araç, çekici aracılığıyla kaza yerinden kaldırıldı.
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