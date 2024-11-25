Kar Yağışında Yiyecek Arayan Tilki

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Ankara'da etkili olan kar yağışının ardından bir sitenin önünde yiyecek arayan tilki, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Çankaya'da bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüde, kentte etkili olan kar yağışının ardından kırsal alandan şehir merkezine gelen tilkinin site önünde dolaştığı ve yiyecek aradığı görüldü.

Tilkiyi görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.