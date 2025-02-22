Kar Yağışını Çiftetelliyle Kutladılar

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Kar yağışını çiftetelli oynayarak kutladılar

SAKARYA - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde gece saatlerinde bir grup genç, kar yağışını çiftetelli oynayarak kutladı.

Sakarya'da kar yağışı belli aralıklarla etkili olmaya devam ediyor. Pamukova Şeyhvarmaz Mahallesi'nde gece saatlerinde lapa lapa kar yağdı. Mahalleli bir grup genç ise kar yağışının tadını çıkarmayı ihmal etmedi. Oyun havası açan gençler, çiftetelli oynayarak yağan karın altında eğlenceli anlar yaşadı. O anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.