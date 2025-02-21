Kara Saplanan Traktör Kurtarıldı - Son Dakika
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Kara Saplanan Traktör Kurtarıldı

Ağrı'da yoğun kar nedeniyle yoldan çıkan traktör, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.

21.02.2025 18:59
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Kara saplanan traktör ve sürücüsü kurtarıldı

ERZURUM - Ağrı'da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yoldan çıkan saman yüklü traktör, İl Özel İdaresi ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Ağrı il merkezine bağlı Yazılı köyüne saman götürmek isteyen bir vatandaşın kullandığı traktör, yoğun kar yağışı ve tipinin etkisiyle yoldan çıkarak kara saplandı. Traktör şoförünün durumu İl Özel İdaresi'ne bildirmesi üzerine ekipler hızla harekete geçti.

Olumsuz hava şartlarına rağmen bölgeye ulaşan İl Özel İdaresi ekipleri, yol açma çalışmalarıyla birlikte traktörü bulunduğu yerden çıkarmak için yoğun çaba sarf etti. Kar küreme ve kurtarma araçlarının desteğiyle traktör, uzun uğraşlar sonucunda saplandığı yerden çıkarıldı. Şoför ve traktörde bulunan diğer vatandaşlar, kendilerini kurtaran ekiplere teşekkür etti.

Ağrı İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, kırsal bölgelerde ulaşımın aksamaması için ekiplerin aralıksız çalıştığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "Yoğun kar yağışından dolayı yolda mahsur kalan vatandaşlarımız ekiplerimiz tarafından kurtarıldı. Kırsal yol ağımızın ulaşıma kapanmaması için ekiplerimiz 7/24 görev başında."

Kaynak: İHA

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