Karabağlar Belediye Başkanı Kınay, Anneler Günü Kermesinde İlçeli Kadınlarla Buluştu

(İZMİR) - Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Anneler Günü kermesinde ilçedeki kadınlarla bir araya geldi. Kınay, "Karabağlar, dayanışmanın, mücadelenin ve umudun adıdır. Bu meydanlarda daha çok olacağız. Çünkü sokak da bizim, hayat da bizim, gelecek de bizim" diye konuştu.

Anneler Günü etkinlikleri kapsamında güne Karşıyaka'da başlayan Başkan Kınay, Geleneksel Zübeyde Hanım Koşusu'na katılan sporculara madalyalarını takdim etti. Ardından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın anıtına karanfil bıraktı.

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İl Başkan Yardımcısı Gülşen Karataş Şişbacak ve CHP Karabağlar İlçe Başkanı Volkan Gürboğa ile birlikte Muhammed Emre ve annesi Müslime Hanım'ı evlerinde ziyaret eden Kınay, şehit İlyas Akın'ın annesi Yüksel Akın'a da ziyarette bulundu.

Huzurevinde anlamlı ziyaret

Basın Sitesi Huzurevi'ni de ziyaret eden Kınay, büyüklerin ellerini öperek karanfil takdim etti. Kınay, "Her zaman başımızın tacısınız" diyerek, Anneler Günü'nü kutladı.

Anneler Günü etkinliklerinin finalinde, Karabağlar 100. Yıl Uğur Mumcu Parkı'nda düzenlenen kermese CHP Karabağlar İlçe Başkanı Volkan Gürboğa ile birlikte katılan Kınay, kadın emeğine vurgu yaparak, "Bu ülke sizinle daha güzel. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 500 masanın yer aldığı ve üç gün süren kermeste kadınların büyük bir emek ve yüreği olduğunu belirten Kınay, "Yorulduk, ter döktük ama bir an bile vazgeçmedik. Karabağlar, dayanışmanın, mücadelenin ve umudun adıdır. Bu meydanlarda daha çok olacağız. Çünkü sokak da bizim, hayat da bizim, gelecek de bizim" dedi.