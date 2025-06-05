Karabağlar Belediye Başkanı Kınay'dan Bayram Öncesi Dayanışma Mesajı

(İZMİR) - Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Kurban Bayramı öncesinde belediye personeliyle bir araya gelerek dayanışma ve ortak hedefler doğrultusunda mesajlar verdi. Belediyenin iç ve dış tüm müdürlüklerini ziyaret eden Başkan Kınay, adil, eşit ve umut dolu bir gelecek için birlikte mücadele etmeye devam edeceklerini vurguladı.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Kurban Bayramı öncesinde belediye personeliyle bir araya geldi. Belediye başkan yardımcıları ile belediyenin tüm birimlerini ziyaret eden Kınay, dayanışma mesajı verdi.

Toplumsal dayanışma ve umudun önemine dikkat çeken Başkan Kınay, "Başta Karabağlar ailemiz olmak üzere, tüm komşularımızın, mesai arkadaşlarımızın ve vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı huzur içinde geçirmesini diliyorum. Eşitliğin, adaletin ve huzurun egemen olduğu yarınlarda buluşmak dileğiyle..." ifadelerini kullandı.