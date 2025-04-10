Karabat'tan Gözaltılara Tepki

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, "Çeteler kaybedecek halk kazanacak. İktidarın bağımsız gazetecileri hedef alan hukuk kılıflı operasyonları devam ediyor. Timur Soykan ve Murat Ağırel'i derhal serbest bırakın. Gerçeklerden korkanlar bilsin ki hiçbir onurlu gazeteci yılmayacak. Yenileceksiniz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, gazeteci Timur Soykan ve Murat Ağırel'in bu sabah saatlerinde gözaltına alınmasına, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tepki gösterdi. Karabat'ın paylaşımı şöyle:

"Çeteler kaybedecek halk kazanacak. İktidarın bağımsız gazetecileri hedef alan hukuk kılıflı operasyonları devam ediyor. Timur Soykan ve Murat Ağırel'i derhal serbest bırakın. Gerçeklerden korkanlar bilsin ki hiçbir onurlu gazeteci yılmayacak. Yenileceksiniz."