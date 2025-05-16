Karabet Geçidi'nde Mayıs'ta Kar Yağdı

3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde lapa lapa kar yağdı

VAN - Van- Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde etkili olan kar yağışıyla birlikte ile birlikte bazı sürücüler zor anlar yaşadı.

Van'da günlerdir aralıklarla etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Mayıs ayının ortalarında lapa lapa kar yağdığı 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde bazı sürücüler zor anlar yaşadı. Kar kalınlığının 5 santimetre ulaştığı yolda yokuşu çıkmakta zorlanan sürücüler, yağan karın hemen erimesiyle yollarında devam ettiler. Şehir merkezinde termometreler 16 dereceyi gösterirken, 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde ise sıcaklık 0 dereceye düştü.