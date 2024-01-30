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Karabük-Bartın Karayolu'nda Ormanlar Beyaz Örtüsüyle Mest Etti - Son Dakika
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Karabük-Bartın Karayolu'nda Ormanlar Beyaz Örtüsüyle Mest Etti

Karabük-Bartın karayolu güzergahındaki ormanlar, yazın yeşil rengiyle büyülerken kar yağışının ardından beyaz örtüsüyle kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Safranbolu-Bartın kara yolunda çam, kayın, gürgen ve meşe ağaçlarından oluşan ormanlar arasında kıvrılıp uzayan kara yolu ağı boyunca eşsiz manzaraya şahitlik yapıyor.

Karabük-Bartın Karayolu\'nda Ormanlar Beyaz Örtüsüyle Mest Etti
30.01.2024 - 16:16,  Güncelleme: 16:17
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Ormanlar bu sefer beyaz örtüsüyle mest etti

Karabük- Bartın Karayolu'nda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

KARABÜK - Karabük-Bartın karayolu güzergahındaki ormanlar, yazın yeşil rengiyle büyülerken kar yağışının ardından beyaz örtüsüyle kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Karabük'te hafta sonu etkili olan kar yağışı sonrası yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.

Safranbolu-Bartın kara yolunda yazın yeşilin, sonbaharda ise sarı ve kahverenginin onlarca tonunun bir arada buluştuğu ormanlar karla birlikte kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı

Araçlarıyla bu istikameti kullanan vatandaşlar çam, kayın, gürgen ve meşe ağaçlarından oluşan ormanların arasında kıvrılıp uzayan kara yolu ağı boyunca eşsiz manzaraya şahitlik yapıyor.

Beyaza bürünen orman ve kıvrımlı yollar dron ile görüntülendi.

Kaynak: İHA
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