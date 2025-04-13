Karabük-Bartın Yolu Açıldı

Kar nedeniyle kapanan Karabük- Bartın karayolu ulaşıma açıldı

KARABÜK - Karabük'te etkili olan kar yağışı sonrası ulaşıma kapatılan Karabük-Bartın karayolu ulaşıma tekrar açıldı.

Karabük'te akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi ve Karabük-Bartın karayolu karla kaplandı. Trafik ekipleri araçların geçişini durdururken, Karayolları ekipleri tarafından yapılan kar küreme ve tuzlama çalışması sonrasında yol ulaşıma açıldı.

Kar yağışının durduğu bölgede tüm araçların geçişine izin veriliyor.