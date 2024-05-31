Karabük\'te ağaç devrilmesi sonucu işçinin ölümüne ilişkin 2 kişi tutuklandı

Karabük'ün Eflani ilçesinde kesim sırasında üzerine ağaç devrilen işçinin ölümüne ilişkin 2 kişi tutuklandı.
Çukurören köyü yakınlarındaki orman kesim sahasında işçi olarak çalışan Afganistan uyruklu Abdulrezzak R. (22), 12 Mayıs'ta kesim sırasında üzerine ağaç devrilerek yaralanması sonucu kaldırıldığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 27 Mayıs'ta hayatını kaybetti.
İşçinin ölümü üzerine işveren Y.C. ve olay sırasında orman kesim sahasında olan Afganistan uyruklu K.T. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından Safranbolu Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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