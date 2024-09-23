Karabük'te Ahilik Haftası Töreni

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Karabük'te Ahilik Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Kemal Güneş Caddesi'nde düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Burada konuşan Vali Mustafa Yavuz, Anadolu'nun yüreğinde filizlenen, toprağın bereketi ve insanın emeğiyle yoğrulan, asırlara meydan okuyan ahlak ocağı ahiliğin, ticarette adaletin, sosyal hayatta da dayanışmanın simgesi olduğunu söyledi.

Ahiliğin nesiller boyu insana ticaretin bir ibadet olduğunu, kazancın yalnızca maddi değerlerle değil, manevi erdemlerle de ölçüldüğünü anlattığını belirten Yavuz, "El, harama uzanmamalı. Dil, yalanla kirletilmemeli. Gönül ise hep temiz kalmalıdır bu anlayışa göre. Ahilik ocağında pişen her birey yalnızca kendi kazancını değil, toplumu da gözetmelidir. 'Elini, kapını, sofranı açık tut.' diyen bu kadim öğreti, cömertliği, paylaşmayı ve dayanışmayı yüceltmiştir her gün." dedi.

Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya da ahiliğin sadece ticaretin ve ekonominin değil, aynı zamanda sosyal hayatın, adaletin, yardımlaşmanın temel taşlarından birisi olduğunu vurguladı.

Ahilik kültürünün esnaf ve zanaatkarların dürüstlük, kardeşlik ve dayanışma ilkeleri çerçevesinde bir araya geldiği, toplumsal huzuru ve güveni tesis eden köklü bir gelenek olduğunu anlatan Çetinkaya, "Bugün bizlere düşen, ahilik geleneğini yaşatarak birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek, bu değerleri yeni nesillere kıymetli şekilde aktarmaktır. Karabük Belediyesi olarak bizler de esnaf ve zanaatkarlarımızın yanında olmaya, onlara her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından mehteran takımı ve halk oyunu grubu gösteri sundu.

Program, şed kuşatma töreni, yılın ahisi, kalfası ve çırağına plaket takdimi, ahilik pilavı ikramı ve protokol üyelerince stantların gezilmesiyle son buldu.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, MHP İl Başkanı Cenk Gedikoğlu, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.