Karabük'te kontrolden çıkan ATV'de yolcu olarak bulunan çocuk yaralandı.
T.Ü. idaresindeki 67 ABL 251 plakalı ATV, 75. Yıl Mahallesi 107. Sokak'ta kontrolden çıkarak savruldu. ATV'deki sürücü ve yolcu C.Ü.(7) yere düştü.
Daha sonra ATV yaklaşık 4 metre yükseklikten apartman bahçesine düştü.
Kazada yolcu C.Ü. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
C.Ü. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beşbinevler Ek hizmet Binası'na kaldırıldı.
Sürücü T.Ü'nün kaza yerinden kaçtığı öğrenildi.
Öte yandan kaza anı çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Karabük'te ATV Kazası: 7 Yaşındaki Çocuk Yaralandı - Son Dakika
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