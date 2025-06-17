Karabük\'te ATV Kazası: Çocuk Yaralandı, Sürücü Kaçtı

KARABÜK'te kontrolden çıkan ATV'den yola düşen çocuk yaralanırken, beraberinde bulunan sürücü yaya olarak kaçtı. Kısa süre sürücüsüz şekilde giden ATV ise 4 metre yükseklikten apartman bahçesine düştü. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında 75. Yıl Mahallesinde meydana geldi. Kent merkezinden 75. Yıl Mahallesi istikametine giden T.Ü. idaresindeki 67 ABL 251 plakalı ATV, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu. ATV sürücüsü T.Ü. ile arkasında bulunan C.Ü. (7) yola düştü. Sürücüsüz şekilde giden ATV ise yoldan çıkarak yaklaşık 4 metre yükseklikteki istinat duvarından apartmanın bahçesine düştü.

ATV'den yola düşen çocuk yaralanırken, sürücü T.Ü. olay yerinden kaçtı. Yaralanan çocuk çevreden geçen bir otomobile bindirilerek, Karabük Eğitim ve Araştırma hastanesine götürüldü. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.