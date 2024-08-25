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Karabük'te çocuklar ata bindi

Karabük\'te çocuklar ata bindi

Karabük'te Türkiye Jokey Kulübü tarafından sürdürülen sosyal sorumluluk projesi kapsamında çocuklar ata bindi. Belediye işbirliğinde düzenlenen etkinlikte çocuklar, atlarla ilgili bilgi aldı ve büyük heyecan yaşadı.

25.08.2024 04:17
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Karabük'te çocuklar, Türkiye Jokey Kulübünce (TJK) sürdürülen sosyal sorumluluk projesi kapsamında ata bindi.

TJK tarafından çocuk yaşta at sevgisini geliştirmek amacıyla 2014 yılında başlatılan "Pony Club Şehrinize Geliyor" projesi etkinlikleri, Karabük'te devam etti.

Belediye işbirliğinde Kordon Park'ta düzenlenen etkinliğe katılan çocuklar, koruyucu ekipmanlarını giyerek ata bindi.

Görevlilerden atlarla ilgili bilgi alan çocuklar, büyük heyecan yaşadı.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, yaptığı açıklamada, çocukların gelişimine katkı sağlayacak her türlü projeye destek verdiklerini belirtti.

Etkinliğin çocukların hayvan sevgisini artırmak açısından büyük önem taşıdığını aktaran Çetinkaya, "Onların atlarla geçirdiği bu güzel anlara tanıklık etmek, bizler için tarifsiz bir mutluluk. Karabük'ü her alanda daha yaşanabilir kılmak için çalışmalarımıza devam ederken, çocuklarımızın sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunacak etkinliklere de öncelik vermeyi sürdüreceğiz. Bu güzel etkinliğe katılan ailelerimize, çocuklarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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