Karabük'te 2 katlı müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Merkeze bağlı Aşağıkızılcaören köyünde Ş.Y'ye (73) ait evin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın, evde hasara yol açtı.
Son Dakika › Güncel › Karabük'te Evde Yangın Çıktı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?