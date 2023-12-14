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Karabük'te evden hırsızlık girişimi - Son Dakika
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Karabük'te evden hırsızlık girişimi

Karabük'te Belenköy TOKİ'de Yılmaz Mangaltepe'ne ait eve gece saatlerinde hırsızlık girişiminde bulunuldu. Şüpheli, televizyonu üniteden indirip yere bıraktıktan sonra kaçtı. Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Karabük\'te evden hırsızlık girişimi
14.12.2023 - 16:05,  Güncelleme: 16:06
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Karabük'te evden hırsızlık girişiminde bulunan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Belenköy TOKİ'de Yılmaz Mangaltepe'ne ait eve, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi girdi.

Salondaki televizyonu üniteden indirip yere bırakan şüpheli, daha sonra evden kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Yılmaz Mangaltepe'nin ağabeyi Yaşar Mangaltepe, gazetecilere, olay anında evde kimse bulunmadığını belirterek, "Televizyonu ünitesinden çıkarıp, yere indirmiş. Sesleri duyunca vazgeçmiş." dedi.

Kaynak: AA
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