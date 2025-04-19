Karabük\'te İneği Vinçle Kurtardılar

KARABÜK'te yüksekten kayalık bölgeye düşen inek, vince bağlanan halat yardımıyla yukarı çekilerek kurtarıldı.
Karabük merkeze bağlı Başköy köyünde otlamaya çıkarılan inek metrelerce yükseklikten kayalık bölgeye düştü. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine ineği kurtarmak için AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler ineği kayalık çıkartamayınca bölgeye vinç gönderildi. Halatla vince bağlanan inek, düştüğü yerden kurtarıldı.
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