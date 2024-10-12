Karabük'te İnşaat İşçisi Hayatını Kaybetti

Karabük'te inşaat işçisi ölü bulundu.
Merkeze bağlı Kale köyündeki villa inşaatında işçi olarak çalışan Ali Arıkboğa (52), arkadaşları tarafından şantiyenin banyo bölümünde hareketsiz şekilde bulundu.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Arıkboğa'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilen işçinin cesedi, incelemenin ardından otopsi yapılmak için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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