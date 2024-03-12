Karabük'te Kumar Oynayan 5 Kişiye 32 Bin 125 TL İdari Para Cezası - Son Dakika
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Karabük'te Kumar Oynayan 5 Kişiye 32 Bin 125 TL İdari Para Cezası

Karabük\'te Kumar Oynayan 5 Kişiye 32 Bin 125 TL İdari Para Cezası

Karabük'ün 100. Yıl Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kumar oynandığı tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumarı oynattığı belirlenen S.S. hakkında işlem yaparken, oynayan 5 kişiye toplam 32 bin 125 TL idari para cezası uyguladı. Ayrıca, kumarda kullanıldığı değerlendirilen 2 bin TL'ye de el konuldu.

12.03.2024 18:39  Güncelleme: 18:40
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Karabük'te kumar oynadığı belirlenen 5 kişiye toplam 32 bin 125 lira idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 100. Yıl Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kumar oynatıldığını tespit etti.

Kumarı oynattığı belirlenen S.S. hakkında işlem yapan ekipler, oynayan 5 kişiye ise 6 bin 425'er lira olmak üzere toplam 32 bin 125 lira idari para cezası uyguladı.

Kumarda kullanıldığı değerlendirilen 2 bin liraya da el konuldu.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Karabük, Güvenlik, Ceza, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te Kumar Oynayan 5 Kişiye 32 Bin 125 TL İdari Para Cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük'te Kumar Oynayan 5 Kişiye 32 Bin 125 TL İdari Para Cezası - Son Dakika
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