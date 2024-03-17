Karabük\'te kumar oynayan 2 kişiye 12 bin 850 lira ceza

Apple, AirTag sebebiyle toplu sınıf davada yargılanacak

Bloomberg'in bildirdiğine göre bir hakim, davacıların 'ihmal ve ürün sorumluluğu' için yeterli iddialarda bulunduklarını belirterek, Apple'ın toplu davayı reddetme girişiminin başarısız olduğuna karar verdi. Dava dosyasında davacılar, Apple'ın AirTag'in tasarımının kusurlu olduğunu iddia ediyorlar çünkü ürün, normal bir tüketici tarafından kullanıldığında veya yanlış kullanıldığında, beklenenden daha güvenli bir şekilde çalışmadı ve çalışmıyor.