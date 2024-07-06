Karabük'te Minibüs Şoförü 22 Bin Doları Polise Teslim Etti - Son Dakika
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Karabük'te Minibüs Şoförü 22 Bin Doları Polise Teslim Etti

Karabük il merkezinde yolcu minibüsünde şoförlük yapan Sezgin Demir, aracında unutulan çantayı fark ederek polise teslim etti. Çantayı açan Demir, içinde 22 bin dolar olduğunu görünce durumu hemen polise bildirdi. Polis, çantayı Demir'den teslim aldı ve çantanın sahiplerini bulmak için çalışmalara başladı.

06.07.2024 15:23
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Karabük'te aracında 22 bin dolar bulan minibüs şoförü, parayı polise teslim etti.

İl merkezinde yolcu minibüsünde şoförlük yapan Sezgin Demir, arka koltuklardan birinde çanta unutulduğunu gördü.

Çantayı açan ve içinde para olduğunu fark eden Demir, durumu polise bildirdi.

Minibüs durağına gelen polis, içinde 22 bin dolar olduğu belirlenen çantayı Demir'den teslim aldı.

Bu sırada çantanın kendilerine ait olduğunu iddia eden yabancı uyruklu 3 kişi, tespit için polisle karakola gitti.

Kaynak: AA

Karabük, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te Minibüs Şoförü 22 Bin Doları Polise Teslim Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük'te Minibüs Şoförü 22 Bin Doları Polise Teslim Etti - Son Dakika
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