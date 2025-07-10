Karabük\'te Motorlu Bisiklet Kazası

Karabük'te motorlu bisikletin devrilmesi sonucu yaralanan 4'ü çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

N.S.S. idaresindeki 78 ABZ 594 plakalı motorlu bisiklet, Kapullu-5000 Evler bağlantı yolunda devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki D.B. (35), E.N.B. (5), E.Ş. (9), E.Ş. (8) ve M.S. (4) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.