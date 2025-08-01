Karabük'te Orman Yangınları Hasar Verdi - Son Dakika
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Karabük'te Orman Yangınları Hasar Verdi

Karabük\'te Orman Yangınları Hasar Verdi
01.08.2025 18:20
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Karabük Valisi Mustafa Yavuz, kentte yaşanan orman yangınlarında 45'i konut, 8'i depo, 3'ü ahır ve 18'i samanlık olmak üzere 74 bağımsız bölümün hasar gördüğünü bildirdi.

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, kentte yaşanan orman yangınlarında 45'i konut, 8'i depo, 3'ü ahır ve 18'i samanlık olmak üzere 74 bağımsız bölümün hasar gördüğünü bildirdi.

Vali Yavuz, merkeze bağlı Davutlar köyünde, gazetecilere yaptığı açıklamada, Karabük'te 22 Temmuz'dan beri bir yangın haftası geçirdiklerini söyledi.

Vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini ileten Yavuz, orman şehitlerine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Yavuz, 23 Temmuz'da Safranbolu ilçesinin Çavuşlar ve Ovacık ilçesinin Kışla köylerinde orman yangınlarının başladığını hatırlatarak, "Birkaç gün sonra merkez ilçe Kahyalar köyünde başlayan yangınları tüm kurum ve kuruluşlarımızın ortak mücadelesiyle el birliğiyle söndürdük. Yangın afetinde herhangi bir vatandaşımızın can kaybının yaşanmaması, yaralanma olayının dahi olmaması bizim için en sevindirici taraf oldu." dedi.

Yangınlarda söndürme ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirten Yavuz, şunları söyledi:

"575 kara aracımız ve 3'ü dron olmak üzere 26 hava aracımızla yaklaşık 600 aracımızla yangına müdahale edildi. 65 ilimizden Karabük'e yardıma gelen görevlilerimiz de dahil olmak üzere 1900'e yakın görevlimiz yangının söndürülmesinde mücadele ettiler. 207 gönüllümüz orman yangının söndürülmesinde bizlere katkı sağladılar."

Yavuz, yangının rüzgarın etkisiyle yayıldığını anladıkları andan itibaren can kaybının olmaması için yerleşim yerlerinin daha güvenli alanlara tahliye edilmesini sağladıklarını ifade ederek, "Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın hayvanlarını da güvenli alanlara aldık. Çok şükür bu anlamda herhangi bir sorun yaşamadık. Özellikle Kamış köyümüz dışında diğer köylerimizde yerleşim yerlerinde çok ciddi sıkıntı yaşamadık." diye konuştu.

Yangında 23 köydeki 63 mahallenin güvenli alanlara tahliyesini gerçekleştirdiklerini anlatan Yavuz, 1163 hanede 2 bin 357 kişinin tahliye edildiğini kaydetti.

Yavuz, yangın sırasında 14 sağlık ekibini belirli noktalara konuşlandırdıklarını söyleyerek, dumandan etkilenen 158 kişinin tedavi edildiğini belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yangında zarar gören yapıların hasar tespit çalışmalarının dün tamamlandığını ifade eden Yavuz, şöyle konuştu:

"Karabük merkez ilçe, Ovacık ilçemiz ve Safranbolu Çavuşlar köyünden yani 3 ilçemizden 7 köyümüzde 74 bağımsız bölüm hasar gördü. Bunların 45'i konut, 8'i depo, 3'ü ahır ve 18'i samanlık. Şu an itibariyle yangından etkilenen tüm mahallelerimize elektrik verildi. AFAD Başkanlığımız tarafından Karabük'ümüze yaklaşık 3 milyon lira ödenek tahsis edildi. Şu ana kadar zarar tespitleri yapılan vatandaşlarımıza 1 milyon 800 bin liralık ödeme yapıldı."

Yavuz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından temel ihtiyaçların giderilmesi için sosyal yardımlaşma vakıflarına 3 milyon liralık ödeme aktarıldığını dile getirerek, İl Özel İdaresi ekiplerinin de yolların bakım ve onarım çalışmasına başladığını anlattı.

İl Özel İdaresi ekiplerinin yanan yapıların hafriyat kaldırılması çalışmasına başladığını vurgulayan Yavuz, "Evi yanan ve bizden konteyner talep eden vatandaşlarımız için AFAD Başkanlığı tarafından 20 konteyner sevk edildi. Şu ana kadar da talep eden 7 vatandaşımızın konteynerleri kuruldu. Kalıcı konutlar yapılıncaya kadar vatandaşlarımızın mağduriyetleri çözülmüş oldu." ifadesini kullandı.

Yavuz, yangın bölgelerinde ilgili şirketler tarafından 10 mobil baz istasyonu kurulduğunu aktararak, kesintisiz iletişimin sağlandığını kaydetti.

Yangın süresinde 7 ayrı noktada koordinasyon merkezi oluşturduklarını söyleyen Yavuz, yangının başladığı andan itibaren 13 basın açıklaması yapıldığını belirtti. Yavuz, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bu saatten sonra bizim asli görevimiz devlet olarak vatandaşımızın ilk dakikadan bu saatte kadar nasıl yanlarında yer aldıysak, bundan sonra afetin etkilerini gidermek, vatandaşımızın yanında olmak ve hayatını normalleştirmektir. Yangınla mücadeleyi yaparken biz bir taraftan da devletimizin tüm kurumlarıyla hayatı normalleştirmek ve yangının etkilerini azaltacak tedbirleri aldık."

Kaynak: AA

Orman Yangınları, Mustafa Yavuz, Son Dakika

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