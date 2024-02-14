Karabük'te Otomobil Devrildi: 2 Yaralı - Son Dakika
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Karabük'te Otomobil Devrildi: 2 Yaralı

Karabük\'te Otomobil Devrildi: 2 Yaralı

Karabük-Ankara kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, M.O. idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada sürücü M.O. ile yanındaki B.T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

14.02.2024 00:55
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Karabük'te otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

M.O. idaresindeki 06 DGM 472 plakalı otomobil, Karabük- Ankara kara yolunun Cemaller köyü yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Kazada sürücü M.O. ile yanındaki B.T. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Karabük'te Otomobil Devrildi: 2 Yaralı - Son Dakika
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