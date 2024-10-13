Karabük'te sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Kent merkezi ve Safranbolu ilçesinde sağanak nedeniyle cadde ve yollarda su birikintileri oluştu.
Yağış nedeniyle bazı iş yerleri ile evlerin bodrum katlarını su bastı.
Su birikintileri trafikte aksamalara yol açtı, bazı araçlar yolda kaldı.
Demir-çelik kavşağında biriken suyun tahliyesi için Karabük Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.
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