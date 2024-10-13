Karabük'te Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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Karabük'te Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

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Karabük'te etkili olan sağanak, cadde ve sokakları suyla doldurup, araçların ilerlemesini zorlaştırdı.

13.10.2024 02:39
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KARABÜK'te gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu, araçlar güçlükle ilerledi.

Kentte gece saatlerinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, birçok cadde ve sokak suyla doldu. Beşbinevler Cumhuriyet Mahallesi ile Zonguldak Caddesi'nde bulunan altgeçitte suyla kaplanan yollar nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi. Safranbolu ilçesi Barış Mahallesinde ise sağanak nedeniyle bir evi su bastı.

Karabük\'te Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
Kaynak: DHA

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