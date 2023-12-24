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Karabük'te sitenin istinat duvarı çöktü - Son Dakika
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Karabük'te sitenin istinat duvarı çöktü

Karabük'te etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle evlerin çatıları uçarken, üzerine tahta ve kremit düşen otomobiller zarar gördü. Sağanak yağmur sonrası da bir sitenin istinat duvarının bir bölümü çöktü. Ayrıca, başka bölgelerde de çatı uçması ve ahır çökmesi gibi olaylar yaşandı.

Karabük\'te sitenin istinat duvarı çöktü
24.12.2023 - 22:35,
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Karabük'te bir sitenin istinat duvarı çöktü

Sağanak yağmur ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

KARABÜK - Karabük'te etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle evlerin çatıları uçarken, üzerine tahta ve kremit düşen otomobiller zarar gördü. Sağanak yağmur sonrası da bir sitenin istinat duvarının bir bölümü çöktü.

Dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağmur ve şiddetli rüzgar Karabük'te hayatı olumsuz etkiledi.

Ergenekon Mahallesi Gülgün Sokak'ta sağanak sonrası bu sabah bir sitenin istinat duvarının bir bölümü çöktü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı.

Belenköy mevkiinde de şiddetli rüzgar nedeniyle çatıdan uçan tahta parçası bir otomobilin camına saplanırken, düşen kremitler ise 4 araca zarar vererek maddi hasar oluşturdu.

Öte yandan merkeze bağlı Aşağı Kızılcaören Köyünde Nezahat Bozma'ya ait evin çatısı şiddetli rüzgara dayanamayarak uçtu. 5000 Evler Mahallesinde oturan ev sahibi Bozma, komşularının haber vermesiyle durumdan haberi olduğunu söyledi.

Ovacık ilçesine bağlı Bodurlar Köyünde de sağanak yağmur ve şiddetli rüzgar nedeniyle bir ahırda çökme meydana geldi. Ahırda 25 hayvanın bulunması nedeniyle durum jandarma, itfaiye ve AFAD ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler hayvanları mahsur kaldıkları yerden kurtararak sahibine teslim etti.

Kaynak: İHA
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