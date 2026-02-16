Karabük'te Şüpheli Valiz Patlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Karabük'te Şüpheli Valiz Patlatıldı

Karabük\'te Şüpheli Valiz Patlatıldı
16.02.2026 20:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te açık otoparkta bulunan şüpheli valiz bomba imha uzmanı tarafından patlatıldı.

KARABÜK'te, açık otoparkta unutulan şüpheli valiz, çevrede güvenlik önlemi alındıktan sonra bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı. Valizden kıyafet çıktı.

Akşam saatlerinde, Ergenekon Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda açık otoparkta bırakılan valiz olduğunu gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem aldı. Gelen bomba imha uzmanı, valizi güvenli şekilde fünyeyle patlattı. Valizin içerisinden kıyafet çıktı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Karabük, Olaylar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te Şüpheli Valiz Patlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’de at, eşek, katır sayısında büyük düşüş Türkiye'de at, eşek, katır sayısında büyük düşüş
Suriye ordusu ABD’nin çekildiği Şeddadi Hava Üssü’nü teslim aldı Suriye ordusu ABD'nin çekildiği Şeddadi Hava Üssü'nü teslim aldı
Uludağ’da bahar keyfi kabusla bitti, iniş yolunda 1 kilometrelik kuyruk oluştu Uludağ'da bahar keyfi kabusla bitti, iniş yolunda 1 kilometrelik kuyruk oluştu
İsrailli milletvekilinden Batı Şeria’da okula baskın İsrailli milletvekilinden Batı Şeria'da okula baskın
50 yıldır böylesi görülmüyor Salı gününe dikkat 50 yıldır böylesi görülmüyor! Salı gününe dikkat
Samsunspor’dan gönderilen Thomas Reis’e Süper Lig’den sürpriz teklif Düşünmeden yanıtladı Samsunspor'dan gönderilen Thomas Reis'e Süper Lig'den sürpriz teklif! Düşünmeden yanıtladı

20:18
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, uyuşturucu operasyonu kapsamında ifadeye çağrıldı
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, uyuşturucu operasyonu kapsamında ifadeye çağrıldı
20:06
Zonguldak’taki maden ocağında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti
Zonguldak'taki maden ocağında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti
19:51
İzmir’de yağış hayatı felç etti, yollar göle döndü
İzmir'de yağış hayatı felç etti, yollar göle döndü
19:28
Amedspor’dan Volkan Demirel bombası
Amedspor'dan Volkan Demirel bombası
19:22
Kuryenin orada olmasının nedeni akılalmaz
Kuryenin orada olmasının nedeni akılalmaz
19:18
Sigaraya dev zam Yarından itibaren geçerli olacak
Sigaraya dev zam! Yarından itibaren geçerli olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 20:29:44. #7.11#
SON DAKİKA: Karabük'te Şüpheli Valiz Patlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.