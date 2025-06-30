Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
E.E. idaresindeki 06 CDJ 148 plakalı otomobil Sanayi Kavşağı'nda, U.B'nin kullandığı 54 YK 403 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada 54 YK 403 plakalı otomobildeki O.B. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Karabük'te Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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