Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
İ.A. idaresindeki 37 AU 621 plakalı otomobil, Karabük- Safranbolu kara yolu Bulak Kavşağı'nda S.Ç.Y. yönetimindeki 06 EY 5955 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü S.Ç.Y. ile araçlardaki S.Y, S.Y. ve E.G. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Karabük'te Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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