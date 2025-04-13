Karabük'te kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.
Zopran köyü Organize Sanayi Bölgesi'nde seyreden Ö.A. idaresindeki 78 SH 136 plakalı kamyonet, S.M. idaresindeki 06 DRT 69 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Y.M. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Karabük'te Trafik Kazası: Bir Yaralı - Son Dakika
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