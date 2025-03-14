Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il merkezinde uyuşturucu operasyonları düzenlendi.
İlk operasyonda 1 kişinin üzerinde ve evinde yapılan aramada 17,64 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İkinci operasyonda ise 1 kişinin üzerinde, aracında ve evinde yapılan aramada 6,45 gram kokain ve av tüfeği bulundu.
Şüpheliye, "ruhsatsız av tüfeği bulundurmak"tan 6 bin 531 lira idari para cezası uygulandı.
Zanlılar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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