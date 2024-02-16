Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Karabük\'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Karabük'te İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli, yapılan işlemlerin ardından tutuklandı. Operasyonda şüphelinin evinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

16.02.2024 19:35
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Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda M.Ö'nün evinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA

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