Karabük'te Yangın: Çift Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Karabük'te Yangın: Çift Hayatını Kaybetti

Karabük\'te Yangın: Çift Hayatını Kaybetti
04.08.2025 16:09
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Karabük'te evde çıkan yangında, boşanma aşamasındaki Semra ve Mehmet Derya hayatını kaybetti.

KARABÜK'te evde çıkan yangında, boşanma aşamasındaki eşi Mehmet Derya (41) ile birlikte yaşamını yitiren 2 çocuk annesi Semra Derya (42) toprağa verildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Karabük merkeze bağlı Beşbinevler Bahçelievler Mahallesi 132'nci Sokak'ta bulunan apartman dairesinde meydana geldi. Apartmanın 4'üncü katında çıkan yangını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kapıyı kırarak eve girdi. İtfaiye ekibi yangına müdahale ederek alevleri söndürürken, duman da tahliye edildi. Evde yapılan incelemede Semra Derya ve boşanma aşamasında olduğu eşi Mehmet Derya'nın cansız bedeni bulundu.

YANGINI KOCANIN ÇIKARMIŞ OLABİLECEĞİ İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Mehmet Derya'nın 1 Ağustos'ta, 'Tehdit', 'Kadına karşı basit yaralama' ve 'Kasten yaralama' suçlarından tutuklu bulunduğu Karabük Açık Cezaevi'nden 10 gün izinli olarak çıktığı öğrenildi. Polis ve jandarmanın, evdeki yangını 15 farklı suç kaydı bulunan Mehmet Derya tarafından çıkarıldığı ihtimali üzerinde durduğu belirtildi. Yangın sırasında Derya çiftinin 2 çocuğunun evde olmadığı öğrenildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Semra Derya'nın cenazesi, Eflani Merkez Çarşı Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Osmanlar köyü Akbaş Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Mehmet Derya'nın cenazesinin ise Eflani merkezde Çarşı Camii'nde ikindi vaktinde kılınacak cenaze namazının ardından Koltucak Köyü Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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