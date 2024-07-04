Karabük'ün Ovacık ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Karabük'ün Ovacık ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Karabük\'ün Ovacık ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Karabük'ün Ovacık ilçesinde meydana gelen orman yangını, 4 helikopter, 19 arazöz, 2 dozer ve 6 su tankeri ile 122 yangın söndürme personeli tarafından kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 12 hektarlık alan zarar gördü. Karabük Valisi Mustafa Yavuz, yangının rüzgarın etkisiyle yayıldığını belirtti ve müdahale eden personele teşekkür etti. Vatandaşlara ormanlara giriş yasağına uymaları ve ormanları korumaları çağrısında bulundu.

04.07.2024 22:39
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Karabük'ün Ovacık ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Yaylacılar köyü ile Soğanlı köyü Üzümcük Mahallesi arasındaki ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktığı bildirildi.

Orman yangınına 4 helikopter, 19 arazöz, 2 dozer ve 6 su tankeri ile 122 yangın söndürme personeli tarafından müdahale edildiği belirtilen açıklamada, "Yangın kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmalarına başlanmıştır." ifadesine yer verildi.

Yaklaşık 12 hektarlık alanın zarar gördüğü bölgede incelemelerde bulunan Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu ve yetkililerden bilgi aldı.

Vali Yavuz, gazetecilere, sabah 07.45 sıralarında yıldırım düşmesi sonucu çıktığı değerlendirilen yangının rüzgarın etkisiyle yayıldığını anlattı.

İlk andan itibaren helikopterlerin müdahaleyi başlattığını söyleyen Yavuz, şöyle konuştu:

"Arazinin dik ve sarp olması nedeniyle onlar çalışmalarına ara verdiler fakat alanda hem İl Özel İdare'mize hem orman işletme müdürlüklerimize hem de diğer kurumlarımıza ait 16 arazöz, 2 dozer, 5 su tankeri ve diğer araçlarımızla personelimiz yangına müdahale ediyor. Artık büyük oranda kontrol altına alındığını söyleyebiliriz ama bir iki noktada müdahaleler devam ediyor. İnşallah o müdahalelerle hava kararmadan yangını tamamen kontrol altına almaya çalışıyoruz. Sonrasında da soğutma çalışmalarına başlayacağız. Tek sevindirici taraf, herhangi bir can kaybının yaşanmamış olması."

Yavuz, fedakarca ve kahramanca mücadele eden personele teşekkür ederek, "Çok da fazla yayılmadan yangın inşallah kısa süre içerisinde kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlanır. Gün kararmadan inşallah başarırlar diye düşünüyorum. Bizi tek zorlayan taraf, arazinin sarp, kayalık ve engebeli olması, müdahalede zaman zaman sıkıntı yaşanması." dedi.

Vatandaşlara çağrıda bulunan Yavuz, "Valiliğimizin almış olduğu kararla, 15 Haziran ile 31 Ekim tarihlerinde Karabük'teki bütün ormanlara girişlerimizi görevli olanlar ve izinli verilenler dışında yasaklamıştık. Bu yasağa vatandaşlarımızın riayet etmesini istiyoruz. Ormanlarımızda ateş yakılmamasını, piknik yapıldığı zaman ateş yakılarak ormanlarımıza zarar verilmemesini bütün vatandaşlarımızdan rica ediyoruz. Ormanlarımız bizim geleceğimiz, akciğerimiz. Yeşil vatanımızı bütün vatandaşlarımızı korumaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karabük'ün Ovacık ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

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