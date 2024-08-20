Karabük'ün Ovacık ilçesinde kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları devam ediyor.
Alınca ve Beydini köyleri arasında bulunan ormanlık alanda 16 Ağustos'ta başlayan, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yaklaşık 54 saatte kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışması yürütülüyor.
Soğutma çalışmalarında, 5 ilk müdahale aracı, 27 arazöz, 11 su ikmal, 6 dozer, 1 greyder, 1 kepçe, 1 ekskavatör, 3 lowbet, 1 UMKE Aracı, 3 arama kurtarma aracı ile 257 personel yer alıyor.
Ekipler, bazı kısımlarda yeniden çıkan dumanlara müdahale ediyor.
Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu da soğutma çalışmalarını inceledi.
Yaklaşık 80 hektarlık alanda etkili olan yangın, önceki gün kontrol altına alınmıştı.
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