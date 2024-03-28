Karabük Üniversitesi'nde nefret söylemi kullanan 3 zanlıdan ikisi yakalandı - Son Dakika
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Karabük Üniversitesi'nde nefret söylemi kullanan 3 zanlıdan ikisi yakalandı

Karabük Üniversitesi\'nde nefret söylemi kullanan 3 zanlıdan ikisi yakalandı

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı, Karabük Üniversitesi'nde yaşandığı iddia edilen olaylarla ilgili sosyal medyada kullanılan nefret söylemlerine ilişkin haklarında gözaltı kararı verilen 3 zanlıdan ikisi yakalandı. Zanlılar, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamalarıyla karşı karşıya. Yakalanan zanlılar adliyeye sevk edildi, diğer zanlının yakalanması için İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına talimat gönderildi.

28.03.2024 16:23
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Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca, Karabük Üniversitesi'nde yaşandığı iddia edilen olaylarla ilgili sosyal medyada kullanılan nefret söylemlerine ilişkin haklarında gözaltı kararı verilen 3 zanlıdan ikisi yakalandı.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı, Karabük Üniversitesi'nde yaşandığı öne sürülen olaylarla ilgili internette ve sosyal medyada kullanılan nefret söylemleriyle, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" niteliğinde paylaşımlar yapan zanlılar hakkında gözaltı kararı verdi.

Emniyet ekiplerince yakalanan zanlılar F.D. ve E.A. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aynı suçlardan hakkında yakalama kararı çıkarılan ve İstanbul'da olduğu tespit edilen M.E.D. hakkındaki talimat, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Karabük, Güvenlik, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

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