Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Karabük Üniversitesi'nde yaşanan olaylarla ilgili sosyal medyada kullanılan nefret söylemlerine ilişkin "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 8'i yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Karabük Üniversitesi'nde yaşanan olaylarla ilgili internette ve sosyal medyada kullanılan nefret söylemleriyle "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" niteliğinde paylaşımlar yaptığı tespit edilen 10 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
Başsavcılığın talimatı üzerine, emniyet ekiplerince 8 şüpheli gözaltına alınırken 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonların devam ettiği öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Karabük Üniversitesi'nde nefret söylemi suçlamasıyla 8 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Bolu merkezli Sakarya ve Ankara'da düzenlenen 'BOZDOĞAN-17' adlı operasyonda DEAŞ terör örgütüyle bağlantısı tespit edilen 15 şahıs yakalandı. Operasyonlar sonucunda suç unsurları ele geçirildi.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 89 yaşındaki Mehmet Akyol'a otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Akyol, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Beykoz Belediyesi tarafından hayata geçirilen Yalı Kütüphanesi, zengin koleksiyonuyla 7 gün, 24 saat hizmet veriyor. Boğaz manzarasına karşı modern alanlara sahip kütüphanede aynı anda 120 kişi ders çalışabiliyor. Kütüphanede 11 bin kitaplık bir koleksiyon, Beykoz Kitaplığı yayınları ve İstanbul Kitaplığı Köşesi bulunuyor. Ücretsiz kafeterya hizmeti de sunulan kütüphane, online rezervasyon sistemiyle çalışıyor ve tüm İstanbullulara açık.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde dere suyunun akıntısına kapılarak kaybolan 11 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları 7'nci gününde de devam ediyor. Ekipler çocuğu bulmak için Suriye sınırına kadar ilerledi. Olay geçen hafta Cuma günü Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Yukarı Durmuş kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Mahalle sınırları içerisinden geçen Cırcıp Deresinden geçmeyen çalışan 4 kişiden 11 yaşındaki Davut Kara, akıntıya kapılarak kayboldu. Bölgedeki ekipler, çalışmalarını 7'nci gününde sürdürüyor. Sualtı arama ve kurtarma ekipleri Suriye sınır hattına kadar olan bölgede yoğun bir şekilde çocuğu arıyor. Su altında ve kıyıda arama çalışması gerçekleştiren ekipler, henüz herhangi bir sonuç elde edemedi. Olayın geçmişi Olay geçen Cuma günü yaşandı. Bölgede inek otlatan Şemse D., Yasemin Ç. ve 11 yaşındaki Davut K., şiddetli bir şekilde akan Cırcıp deresinin kenarında oynarken suya düştü. Akıntıya kapılanlar, derenin ortasındaki sığ bir yerde durmayı başardı. Çevredekilerin yardım etmeye çalıştığı şahıslar ile onların yanına gitmeye çalışan Davut K.'nin annesi Şadiye K. akıntıya kapıldı. Kadın ile 2 kız çevredekiler tarafından kurtarılırken 11 yaşındaki çocuk ise gözden kayboldu.
Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Zhao Leji, Çin'in süper büyüklükteki pazarının muazzam potansiyelini açığa çıkarmaya devam edecek olmasından dolayı Çin'e yatırım yapmanın geleceğe yatırım yapmak anlamına geldiğini kaydetti. Zhao, Boao Asya Forumu 2024 Yıllık Toplantısı açılış töreninde yaptığı konuşmada, Çin'in birçok ülke için önemli bir yatırım kaynağı ve en önemli yatırım destinasyonlarından biri olduğunu belirtti. Ayrıca, tüm ülkeleri Çin'in kalkınma sürecinden yararlanmaya ve işbirliği içinde dünya modernleşmesini gerçekleştirmeye davet etti.
Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Zhao Leji, Çin'in yüksek kaliteli kalkınma sayesinde tüm alanlarda Çin'e özgü modernleşmeyi ilerlettiğini ve bu durumun küresel ekonomik toparlanmaya güçlü bir ivme kazandıracağını ve tüm ülkelerin kalkınması için daha fazla fırsat sağlayacağını belirtti. Çin ekonomisinin 2023'te yüzde 5,2 büyüdüğünü ve 2024 için büyüme hedefinin yaklaşık yüzde 5 seviyesinde olduğunu ifade etti.
Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçim çalışmaları kapsamında Erzurum'u ziyaret etti. Babacan, partisinin il başkanı ve partililer tarafından karşılandı. Kent merkezini gezen Babacan, vatandaşları selamladı ve partisinin belediye başkan adaylarına destek istedi. Konuşmasında, yerel seçimlerle ilgili çalışmalarını 2 yıl önce açıkladıklarını ve belediyecilikle ilgili etik kurallar bildirgesi yayınladıklarını belirtti. Babacan, partisinin belediye başkan adaylarını tanıtarak seçim çalışmalarına devam edeceğini açıkladı.
Adıyaman'ın Karapınar Mahallesi Organize Sanayi Bölgesinde bir fabrikada çalışan A.T., merdivenlerde dengesini kaybederek yaralandı. Yaralı işçi, sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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