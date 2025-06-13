Karaburun Ormanında Yangın

İZMİR'in Karaburun ilçesindeki ormanda yangını çıktı. Alevlere, havadan ve karadan yangına müdahale ediliyor.
Karaburun'un Mordoğan Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 6 helikopter, 14 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 dozer sevk edildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
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